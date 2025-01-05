Дело об истязании возбудили на петербуржца, избивавшего мать-блокадницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
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Дело об истязании возбудили на петербуржца, избивавшего мать-блокадницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.