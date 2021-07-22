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Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным

Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным

Байден рассказал, что осознал во время встречи с Путиным / kremlin.ru / Администрация президента России Американский лидер Джо Байден заявил, что во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в полной мере осознал себя президентом.

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Алексей АК
"Лидер Свободного Мира" ? ..Кто же тогда у них НЕ лидер?)))
Lora Некрасова
А ведь до встречи с Путиным Байден встречался на саммите со всеми европейскими лидерами и не делал таких заявлений. Ну вот пусть Байден ценит Путина, потому что если бы не встреча с Путиным, Байден так бы и не осознал, кто он такой и кто кем является. Явно Путин вывел Джо своим целительным воздействием из его сонного состояния. Путин вежливый и добрый человек, он не откажет Байдену в дальнейших сеансах лечения от болезни Альцгеймера.
Ruben M
Я тащусь... лидер свободного мира... ну что ж- каков мир, таков и его лидер. Свободно победивший на свободных выборах... :)) Правда, нарисовали ему несколько миллионов голосов, но кто ж на такие мелочи в свободном-то мире обращает внимание?
Vladimir Lioubimcev
А до этого Байден вообще ничего не осознавал: где он, и что такое он должен делать?... Ну дурдом...
mars_z Супрунов
Вот действительно американский дурдом!!! Он наконец-то осознал себя президентом, а до этого он кем себя считал, просто мальчиком который играет в президента??? Вот так они себя и считают, что их "выбрала"" и "поставила президентом" просто так как в игре!!! Там все маразматики и все время находятся в прострации, а выбирают их и рулят ими теневое правительство из числа промышленников и банкиров!!! Вот такая вся Америка, вернее США, а наша "элита" перед ними преклоняется и лебезит!!! Пора нашу "элиту" разогнать, а США поставить на место, а их место у параши!!!
Vladimir
а интересно, кем он себя чувствовал до встречи с Путным????

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