Народный артист России Князев предложил закрыть актерские факультеты в непрофильных вузах

Выпускники должны работать в регионах, из которых поступили в высшие учебные заведения страны Ректор Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, народный артист РФ Евгений Князев рассказал «Парламентской газете», почему в России случилось перепроизводство артистов, причем часто с некачественной подготовкой.