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Кроссовер за два с половиной миллиона рублей покупает городская больница Уссурийска

Кроссовер за два с половиной миллиона рублей покупает городская больница Уссурийска

Центральная городская больница Уссурийска проводит закупку автомобиля. Для нужд организации решено купить TOYOTA RAV4 из Японии 2021 года за 2,7 млн рублей, сообщает ИА UssurMedia.

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