СберСтрахование улучшила программу "Защита от клеща"

СберСтрахование улучшила программу "Защита от клеща"

В преддверии тёплых дней дочерняя компания Сбера СберСтрахование расширила перечень услуг, включённых в полис "Защита от клеща".

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