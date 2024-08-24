Акустический мониторинг почвы помогает оценить состояние природных сообществ после восстановления нарушенных экосистем

В Австралии ученые провели уникальное исследование, которое доказало, что пассивный акустический мониторинг почвы может быть эффективным инструментом оценки состояния природных сообществ после вмешательства человека.
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