МВД России публикует видео хищения раритетного издания Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Республики Карелия

«В столице Республики Карелия – городе Петрозаводске – произошло значимое событие. Полицейские вернули в Национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания, которая была похищена этим летом.
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