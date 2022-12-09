Закон, порядок, государство

719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...
  • Михаил Васильев
    Сшитую, пошитую, но никак не отшитую!Участникам спецоп...
  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...

МВД России публикует видео хищения раритетного издания Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Республики Карелия

МВД России публикует видео хищения раритетного издания Бориса Пастернака из Национальной библиотеки Республики Карелия

«В столице Республики Карелия – городе Петрозаводске – произошло значимое событие. Полицейские вернули в Национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака «Избранное» 1948 года издания, которая была похищена этим летом.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх