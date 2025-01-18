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КХЛ. «Адмирал» примет «Ак Барс», «Металлург» в гостях у «Амура», «Лада» сыграет с «Витязем»

Фонбет Чемпионат КХЛ Адмирал – Ак Барс Дата проведения 18 января, 10.00, «Фетисов Арена» Онлайн матча Видео   Амур – Металлург Мг Дата проведения 18 января, 10.

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