Шмаров: «Спартак» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров объяснил, почему красно-белые будут главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27, а также назвал позицию, которую нужно усилить московской команде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии