SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Шмаров: «Спартак» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Шмаров: «Спартак» будет главным конкурентом «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров объяснил, почему красно-белые будут главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в сезоне-2026/27, а также назвал позицию, которую нужно усилить московской команде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии