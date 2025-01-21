В Волгограде появился конный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 

Ежемесячно около 10 человек теряются в области, и помощь конных спасателей будет только кстати.фото: VK ДПСО «ЛизаАлерт»Известное на всю страну поисково-спасательное объединение добровольцев «ЛизаАлерт» развивает новое направление своей работы.