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В Волгограде появился конный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 

В Волгограде появился конный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 

Ежемесячно около 10 человек теряются в области, и помощь конных спасателей будет только кстати.фото: VK ДПСО «ЛизаАлерт»Известное на всю страну поисково-спасательное объединение добровольцев «ЛизаАлерт» развивает новое направление своей работы.

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