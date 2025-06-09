В Германии власти намерены построить бнкеры в ожидании российской агрессии. Президент Федерального агентства гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK) Ральф Тислер заявил в интервью популярной немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, что имебщиеся защитные укрытия старые и не годятся.
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