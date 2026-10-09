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Treasury Hits Remaining 'Shadow Fleet' Shipping Iranian Oil To Asia With New Sanctions

Treasury Hits Remaining 'Shadow Fleet' Shipping Iranian Oil To Asia With New Sanctions

Treasury Hits Remaining 'Shadow Fleet' Shipping Iranian Oil To Asia With New Sanctions The Trump administration is late this week moving to identify, punish, and cut off remaining tankers in Iran's so-called 'shadow fleet' which are still engaged in shipping Iranian oil to Asia.

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