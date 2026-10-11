«Позорься до конца»: Макаревич* выставил себя дураком на весь интернет

За последние четыре года какие только заявления не делали уехавшие артисты-иноагенты. Казалось, что они ничем больше не смогут удивить русскоязычную аудиторию.
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