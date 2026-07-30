Нацбанк Украины озвучил финансовые потери от блокады черноморских портов Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал макрофинансовую статистику и экономически.
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Нацбанк Украины озвучил финансовые потери от блокады черноморских портов Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал макрофинансовую статистику и экономически.
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