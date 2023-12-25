Жизнь, которую нужно прожить

Что значит жизнь и что значит жить? Ответ на этот вопрос можно искать долго. Как стать своим высшим “Я” и каково наше предназначение в этом мире? “За свою жизнь вы встретите много разных типов людей, но самые важные – это те, кто говорит, что хочет любить вас, и те, кто действительно будет любить вас.