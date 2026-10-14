Компании сохраняют интерес к российскому рынку и, вероятно, рассматривают варианты возвращения. Об этом сообщил посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ в разговоре с газетой «Известия».
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