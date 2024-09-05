Депутат Селиванова обвинила власти ДНР в очковтирательстве и забалтывании проблемы водоснабжения

Начальник отдела по контролю за водопользованием ГУП ДНР «Вода Донбасса» Анна Рябцева в интервью репортёру ГТРК «Донецк» Рашиту Шехмаметьеву рассказала, что оплату за водоснабжение возобновили для необходимости проведения экстренных ремонтов.