Депутат Селиванова обвинила власти ДНР в очковтирательстве и забалтывании проблемы водоснабжения

Начальник отдела по контролю за водопользованием ГУП ДНР «Вода Донбасса» Анна Рябцева в интервью репортёру ГТРК «Донецк» Рашиту Шехмаметьеву рассказала, что оплату за водоснабжение возобновили для необходимости проведения экстренных ремонтов.
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