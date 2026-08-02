Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Бой до последнего: астраханский «Волгарь» спас игру в заключительные секунды

Бой до последнего: астраханский «Волгарь» спас игру в заключительные секунды

Хотя  так и не поднялся из зоны вылета. Сегодня в грозном в рамках 3-го тура первенства России среди команд 2-й лиги дивизиона А (группа «Золото») владикавказская «Алания» принимала астраханский «Волгарь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии