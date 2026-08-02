Бой до последнего: астраханский «Волгарь» спас игру в заключительные секунды

Хотя так и не поднялся из зоны вылета. Сегодня в грозном в рамках 3-го тура первенства России среди команд 2-й лиги дивизиона А (группа «Золото») владикавказская «Алания» принимала астраханский «Волгарь».
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