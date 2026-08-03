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Информационная система «Охота онлайн» и что она нам готовит

Информационная система «Охота онлайн» и что она нам готовит

Что это такое – цифровизация охоты? Может ли быть поддержана частная инициатива? Рассказать об этом мы пригласили Игоря Вячеславовича Пучкова, инициатора создания и правообладателя информационной системы «Охота онлайн».

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