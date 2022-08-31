Победа «Спартака», вылет 2Drots из Кубка, Антони перешел в «МЮ», Рублев и Потапова – во 2-м круге US Open, поражение «Челси», игроков КХЛ не будет в сборной Швеции и другие новости

До выходных осталось три дня, а мы встречаем очередной с утренним дайджестом 🌞 1. «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (1:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России благодаря голу 18-летнего Павел Мелешина.
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