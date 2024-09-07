Медведев: Трамп не будет снимать санкции с РФ даже после победы на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае своей победы не будет снимать санкции в отношении России, потому что он прагматик и не думает идти против антироссийской линии ради господства доллара в мире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии