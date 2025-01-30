Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел расчувствовалась на премьере фильма в Москве

Артистку поразило мероприятие в «Октябре». Ханде Эрчел и Барыш Ардуч 7 Дней30 января в столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера турецкой мелодрамы «Оставь это ветру», главные роли в которой сыграли звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и Барыш Ардуч, известный по ролям в таких проектах, как «Любовь на прокат», «Ворон» и «Время счастья».