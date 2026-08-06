SpaceX отправит ИИ в космос на чипах Nvidia: спутники Starmind AI1 получат Rubin GPU и Vera CPU

Компания раскрыла аппаратную платформу орбитального дата-центраSpaceX объявила о сотрудничестве с Nvidia при создании вычислительной платформы спутника Starmind AI1, который разрабатывается как орбитальный дата-центр для задач искусственного интеллекта.
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