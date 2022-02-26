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Сарос о матче на открытом воздухе: «Василевский – очень крутой вратарь. Было бы здорово использовать такой шанс, чтобы его переиграть»

Голкипер Юусе Сарос считает Андрея Василевского крутым вратарем. Он сообщил об этом в преддверии матча против «Лайтнинг».

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