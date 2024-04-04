КВАДРАТУРА КРУГА Между прочим, Израиль и США всем показали пример как нужно бороться с теми, кого они считают террористами (кого они назначили террористами).
Начнет ли Россия мочить в сортирах? И в чьих?
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Кошмар
Ещё один провокатор... https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43007648796/Strategiya-Irana-Varim-lyagushku-Medlenno-i-metodichno-
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2 час.
Аудрюс
А вы по отношению к себе попробуйте!
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1 час.
igor laptev
ну если ми-6 и прочие такие барано-упёртые то полагаю пора аккуратненько "потерять" энное количество старого доброго "новичка"
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55 мин.
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