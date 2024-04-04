ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Владимир Байден
    Вы с какого хутора? Откуда ты взяла что он не россиянин а приехал из салорейха? Родился в УССР далеко не значит что т..."На личный приём ...
  • Виктор Хованов
    Раньше там был Птичий рынок, который вывели из центра. Потом пристроили садовод. Ну это как-то в тему. А потом пошло ...Бастрыкин взял по...
  • igor laptev
    ну если ми-6 и прочие такие барано-упёртые то полагаю пора аккуратненько "потерять" энное количество старого доброго ...Начнет ли Россия ...

Начнет ли Россия мочить в сортирах? И в чьих?

Начнет ли Россия мочить в сортирах? И в чьих?

КВАДРАТУРА  КРУГА Между прочим, Израиль и США всем показали пример как нужно бороться с теми, кого они считают террористами (кого они назначили террористами).

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Ещё один провокатор...    https://mt-smi.mirtesen.ru/blog/43007648796/Strategiya-Irana-Varim-lyagushku-Medlenno-i-metodichno-
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2 час.
Аудрюс
А вы по отношению к себе попробуйте!
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1 час.
igor laptev
ну если ми-6 и прочие такие барано-упёртые то полагаю пора аккуратненько &quot;потерять&quot; энное количество старого доброго &quot;новичка&quot;
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55 мин.

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