В Петербурге до семи лет колонии ужесточили приговор активисту за фейки о ВС РФ

Срок лишения свободы Королеву составлял три года Петербургский городской суд ужесточил приговор и увеличил с трех до семи лет срок лишения свободы местному режиссеру-активисту Всеволоду Королеву по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.