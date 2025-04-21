Губернатор ЯНАО поздравил работников местного самоуправления с праздником

В России 21 апреля отмечается День местного самоуправления. Губернатор Ямала поздравил с этим праздником глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и представителей муниципального сообщества.
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