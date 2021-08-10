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Устаревшая российская экономика или устаревшие либералы?

Устаревшая российская экономика или устаревшие либералы?

Последнее время вдруг активизировались российские либералы. Те, которые во власти, а не те, которые экстремисты.

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Тамрико БЕЛОУСОВА
Хитроумные предложения либералов - экономистов попахивают плесенью???
Яна
Для начала надо удовлетворить потребности внутреннего рынка, а потом уже думать об экспорте в большем объёме. И удивлять...
Вадим Абдурашитов
Когда уже разгонять эту либеральную, продажную сволоту?
Вадим Скоробогатов
Таких как кудрин гнать надо поганой метлой...А не слушать его БРЕД и паскудство
Наталья Василюк (Добрынина)
либераст,он как пидераст,только в политике,что хозяин из-за большой лужи прикажет,то и квакает..А кудрин,еще тот либераст!!
Ночной кошмар
Кудрин с Чубайсом просто напуганы тем, что Россия укрепляет свои позиции в мировой экономике. И тем, что либерасты теряют свои позиции в экономике. Вот со страху и говорят глупости. Страх, как известно, уму не советчик...)))
Борис Осипов
Артем Луспарян
А может и не только .
Артем Луспарян
Надо прикончить всех этих уродов .
Тимофеев Тимофеев
А что-бы по этому поводу сказал товарищ Сталин?
Александр Лисовский
Он бы сказал , трепаться надо меньше , а больше действовать . Я за 10 лет, из полностью нищей страны создал такую экономику , которая смогла противостоять всей Европе и победить , а вы никчемные балбесы за 30 лет сумели только всё это развалить.
Андрей Тихонов
что ни либерал, то рыжий скунс, кудрин ,греф, чубайс и пр.

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