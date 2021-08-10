Устаревшая российская экономика или устаревшие либералы?

Спички - не игрушкаБизнес и финансыУстаревшая российская экономика или устаревшие либералы? Последнее время вдруг активизировались российские либералы. Те, которые во власти, а не те, которые экстремисты.Вернуться к статье128НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТБТамрико БЕЛОУСОВАХитроумные предложения либералов - экономистов попахивают плесенью???ЯЯнаДля начала надо удовлетворить потребности внутреннего рынка, а потом уже думать об экспорте в большем объёме. И удивлять...Вадим АбдурашитовКогда уже разгонять эту либеральную, продажную сволоту?ВСВадим СкоробогатовТаких как кудрин гнать надо поганой метлой...А не слушать его БРЕД и паскудствоНаталья Василюк (Добрынина)либераст,он как пидераст,только в политике,что хозяин из-за большой лужи прикажет,то и квакает..А кудрин,еще тот либераст!!Ночной кошмарКудрин с Чубайсом просто напуганы тем, что Россия укрепляет свои позиции в мировой экономике. И тем, что либерасты теряют свои позиции в экономике. Вот со страху и говорят глупости. Страх, как известно, уму не советчик...)))БОБорис ОсиповАртем ЛуспарянА может и не только .Артем ЛуспарянНадо прикончить всех этих уродов .Тимофеев ТимофеевА что-бы по этому поводу сказал товарищ Сталин?Александр ЛисовскийОн бы сказал , трепаться надо меньше , а больше действовать . Я за 10 лет, из полностью нищей страны создал такую экономику , которая смогла противостоять всей Европе и победить , а вы никчемные балбесы за 30 лет сумели только всё это развалить.Андрей Тихоновчто ни либерал, то рыжий скунс, кудрин ,греф, чубайс и пр.Комментировать
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