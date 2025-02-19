Российским танкам увеличат мощность двигателей

Российские машиностроители работают над повышением мощности и снижением расхода топлива и масла двигателей российских танков, сообщили журналистам в пресс-службе Концерна «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) на выставке IDEX 2025.
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