❗️ В Симферополе в сквере Республики вандалы разрушили фонтан Как сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы», неизвестные разбили плитку, а с карты Крыма на фонтане пропали светильники.
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❗️ В Симферополе в сквере Республики вандалы разрушили фонтан Как сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы», неизвестные разбили плитку, а с карты Крыма на фонтане пропали светильники.