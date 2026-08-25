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Владимир Плющев: «Хоккей был спортом 1 в СССР, имел геополитическое значение для болельщиков и страны. Сейчас уровень намного просел»

Бывший главный тренер сборной России  Владимир Плющев  сравнил нынешний уровень отечественного хоккея с советским.

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