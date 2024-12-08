Глава партии Южной Кореи анонсировал уход президента Юн Сок Ёля

В Южной Корее лидер партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун заявил о планах совместно с премьер-министром Хан Док Су подготовить досрочный уход президента Юн Сок Ёля, чтобы стабилизировать ситуацию после недавнего военного положения.
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