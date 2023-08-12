БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ФРАНЦУЗСКИЙ «ЦЕЗАРЬ» СГОРЕЛ ДОТЛА ﻿

ЮЖНЫЙ ФРОНТ: ФРАНЦУЗСКИЙ «ЦЕЗАРЬ» СГОРЕЛ ДОТЛА ﻿

Юлия КОВАЛЕНКО Южный фронт Новости СВО Русская армия пополнила коллекцию очередным образцом НАТОвской техники – наши бойцы уничтожили на Запорожском направлении САУ Caesar (Франция).

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