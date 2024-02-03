На этом фоне секретарь СНБО Украины пригрозил отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы. СМИ: войска Румынии и Польши войдут на территорию Украины в мае 2024 года Как стало известно изданию РИА Новости, в настоящее время Великобритания работает над созданием амбициозного плана для усиления военного присутствия НАТО на Украине.