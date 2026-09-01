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Бессент — о визите Силуанова: взаимодействие нужно для урегулирования на Украине

Бессент — о визите Силуанова: взаимодействие нужно для урегулирования на Украине

Глава американского Минфина Скотт Бессент, говоря о недавнем визите российского коллеги Антона Силуанова, сказал, что украинский конфликт не будет разрешён без взаимодействия.

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