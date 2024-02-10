Александр Мостовой: «Джикия – топ-защитник для РПЛ. Любой клуб захочет себе такого футболиста»

Напомним, что Джикия и «Спартак» не продлевают контракт, рассчитанный до конца сезона. Агент игрока Вадим Шпинев заявил, что соглашение с капитаном «Спартака» не будет продлено, если тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.