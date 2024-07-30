Татьяна Смит стала двукратной олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом

В Париже завершился финал Олимпийских игр 2024 года на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Пловчиха Татьяна Смит, представляющая Южную Африку, была признана лучшей, и это стало ее вторым золотом на этих играх после победы на дистанции 200 метров брассом в Токио-2020.
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