Татьяна Смит стала двукратной олимпийской чемпионкой на дистанции 100 метров брассом

В Париже завершился финал Олимпийских игр 2024 года на дистанции 100 метров брассом среди женщин. Пловчиха Татьяна Смит, представляющая Южную Африку, была признана лучшей, и это стало ее вторым золотом на этих играх после победы на дистанции 200 метров брассом в Токио-2020.