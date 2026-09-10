Los Angeles Dodgers to place Shohei Ohtani on injured list, call up top prospect

The Los Angeles Dodgers will place Shohei Ohtani on the injured list and call up prospect Josue De Paula, manager Dave Roberts announced Thursday.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым