Антипасха 12 мая: традиции и запреты дня Елена ГалицкаяКрасная горка является народным названием весеннего праздника у восточных славян, это первый день недели поминок и свадеб до начала сельскохозяйственных работ.
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