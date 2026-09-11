Europe's "Less" Is Doing More Than Anyone Gives It Credit For

Brent is sitting a touch above $104 this morning, down slightly from yesterday's surge. The Strait of Hormuz, which used to move something like a fifth of the world's oil and LNG before the war, has been effectively shut since March.
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