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OilPrice

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Europe's "Less" Is Doing More Than Anyone Gives It Credit For

Brent is sitting a touch above $104 this morning, down slightly from yesterday's surge. The Strait of Hormuz, which used to move something like a fifth of the world's oil and LNG before the war, has been effectively shut since March.

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