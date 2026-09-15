Прощание с директором «Главтатдортранса» Эдуардом Даниловым пройдет 16 сентября

Стали известны дата и место прощания с директором ГКУ «Главтатдортранс» Эдуардом Даниловым. Церемония состоится 16 сентября в культурном центре «Сайдаш» в Казани, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.