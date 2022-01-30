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Циципас об отношениях с другими игроками: «Происходящее на корте остается на корте, я не выношу ничего за его пределы и избегаю вражды»

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился мнением о дружбе и вражде с другими игроками. «У меня не так много друзей, но еще меньше врагов.

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