Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Самые жестокие русские женщины-палачи в истории: кто они

В сентябре 1918 года Совет народных комиссаров принял декрет «О красном терроре». Формально он был ответом на покушение на Ленина и убийство Урицкого.

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