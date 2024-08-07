Десантники выследили и уничтожили «Ланцетом» американскую гаубицу на Днепре

Подразделения БПЛА ВДВ группировки «Днепр» с помощью дрона «Zala» обнаружили 155-мм гаубицу М-777 американского производства и уничтожили ее барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .
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