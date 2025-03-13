Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Резня в Сирии - урок для России: На наших глазах разрастается "гнойник ваххабизма". Игнорировать больше нельзя

Резня в Сирии - урок для России: На наших глазах разрастается "гнойник ваххабизма". Игнорировать больше нельзя

Резня в Сирии –- это урок для России. Николай Севостьянов забил тревогу: на наших глазах разрастается "гнойник ваххабизма".

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Комментарии
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М
ММ
&quot;Попробуйте сегодня прийти в любую подпольную мечеть, так называемый молельный дом, и кого-то там задержать. Уже завтра лоббисты расскажут, что это якобы произвол силовиков и так далее. &quot;- надо ПОПРОБОВАТЬ одновременно по всей стране! И немедленно после этого арестовать всех лоббистов! Они сами раскроются, ибо изменники Родины и враги русского народа.
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9 час.
Семен Демин
Автор прав!
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Он погубит страну!Они продвигали своих людей в силовые структуры, в судебные институты, в местные органы власти и так далее. Таким образом, на наших глазах разрастается &quot;гнойник ваххабизма&quot;. И игнорировать это больше нельзя. Сегодня этот гнойник уже так просто не расковырять. Гнойник, который состоит из латентного, полулатентного ваххабизма. Попробуйте сегодня прийти в любую подпольную мечеть, так называемый молельный дом, и кого-то там задержать
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5 час.
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