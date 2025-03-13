Резня в Сирии - урок для России: На наших глазах разрастается "гнойник ваххабизма". Игнорировать больше нельзя

"Попробуйте сегодня прийти в любую подпольную мечеть, так называемый молельный дом, и кого-то там задержать. Уже завтра лоббисты расскажут, что это якобы произвол силовиков и так далее. "- надо ПОПРОБОВАТЬ одновременно по всей стране! И немедленно после этого арестовать всех лоббистов! Они сами раскроются, ибо изменники Родины и враги русского народа.

ЕА

Евгений Алексеенко

Он погубит страну!Они продвигали своих людей в силовые структуры, в судебные институты, в местные органы власти и так далее. Таким образом, на наших глазах разрастается "гнойник ваххабизма". И игнорировать это больше нельзя. Сегодня этот гнойник уже так просто не расковырять. Гнойник, который состоит из латентного, полулатентного ваххабизма. Попробуйте сегодня прийти в любую подпольную мечеть, так называемый молельный дом, и кого-то там задержать