Ванилла SU
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Ванилла SU

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Присмотревшись к пропорциям лица некоторых селебрити, можно заметить, что они далеки от идеальных — даже у тех звезд, которые являются признанными иконами красоты.

Присмотревшись к пропорциям лица некоторых селебрити, можно заметить, что они далеки от идеальных — даже у тех звезд, которые являются признанными иконами красоты.

﻿﻿Сандра Буллок, Кейт Хадсон, Джулия РобертсЗнаменитости такие же люди, как и мы, и у них есть некоторые недостатки во внешности.

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