Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • сергей мещеряков
    Красиво написано.вот только пол мира снабжают запад  сырьем и товарами за их фантики.радуются что продали по завышенн...Понеслась по кочк...
  • Иван Иванов
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3DNews (20.05.2025)

3DNews (20.05.2025)

Привет!Это 3DNews и ежедневная рассылка, в которой мы кратко рассказываем, что произошло в мире технологий.

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