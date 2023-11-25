История и археология: Чем прославился колдун царя Петра I - чернокнижник, дипломат и полководец Яков Брюс

В рядах соратников Петра Великого особое место отводилось Якову Брюсу. Аристократ, сверхобразованный для своей эпохи человек проявил себя во множестве сфер: военный полководец, изобретатель-самоучка, мудрый дипломат, продвинутый ученый, талантливый переводчик.
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