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Президент Германии сегодня прибывает в Кишинев. Какова программа визита

Президент Германии сегодня прибывает в Кишинев. Какова программа визита

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня проведет официальный визит в нашу страну. Он встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей, сообщает Noi.

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