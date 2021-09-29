Президент Германии сегодня прибывает в Кишинев. Какова программа визита

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня проведет официальный визит в нашу страну. Он встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей, сообщает Noi.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня проведет официальный визит в нашу страну. Он встретится с президентом Республики Молдова Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей, сообщает Noi.
Свежие комментарии