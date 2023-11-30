Словацкие дальнобойщики присоединятся к протесту польских перевозчиков

Польские и словацкие дальнобойщики жалуются, что украинские водители-дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского союза (ЕС), а не только между блоком и Украиной.
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